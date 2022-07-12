Москва, , 10:51 — REGNUM Введение упрощенного порядка для получения гражданства России для всех жителей Украины прокомментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Паспорт гражданина России Studsovetmsudt.ru

«Подписание этого указа отражает, насколько я понимаю, высокую степень востребованности гражданства России на территориях, уже освобождённых от укронацистского режима. Не было бы такой востребованности, территорию, к жителям которой он применяется, не расширяли бы. С другой стороны, это явное указание на то, что российские войска и части народной милиции ДНР и ЛНР будут двигаться дальше на запад, что правильно», — считает он.

Также, по его мнению, «в этих обстоятельствах важно ясно продемонстрировать отношение России к жителям бывшей Украины: оно дружеское; те, кто уважительно относится к нашей стране, для нас свои».

«Все последние годы, когда возможности обретения бывшими гражданами СССР и их потомками российского гражданства расширяются, у меня болит душа за упущенные возможности перемещения в Россию большого числа высококвалифицированных соотечественников из Прибалтики, где мне довелось работать во второй половине 1990-х годов. Очень многие русские хотели тогда переехать оттуда на историческую родину, но сделать это было очень сложно. Получить гражданство России — ещё сложнее. Не лучше обстояло дело и в начале 2000-х. Это крупная политическая ошибка постсоветского времени, и в том, насколько она объясняется объективными обстоятельствами, а насколько — субъективными, надо ещё будет внимательно разобраться», — добавил Демурин.

«Это, однако, дело не сегодняшнего дня. Сейчас надо активно и системно работать с новыми гражданами. Они в общем плане голосуют за Россию, и это радует. Тем не менее большинство из них, думаю, видят в обретении российского гражданства, преимущественно новые возможности, в том числе материальные. Гражданство, однако, — это не только права, но и обязанности. Россия нуждается в увеличении числа своих граждан, но особенно — в тех, кто будет активно работать на её благо и готов защищать её с оружием в руках», — заключил обозреватель ИА REGNUM.

Упрощённый порядок получения гражданства России теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Соответствующий указ 11 июля подписал президент России Владимир Путин.

Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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