Бухарест, , 10:51 — REGNUM В ходе масштабной спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии в уезде Бихор на северо-западе страны пресечена деятельность крупнейшей в восточноевропейском регионе лаборатории по производству наркотических препаратов. Об этом 12 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно предварительной информации, по подозрению в причастности к созданию и распространению незаконных средств задержаны пять человек, включая граждан Колумбии и Израиля.

Ведется следствие. Других деталей не сообщается. Если вина задержанных лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.