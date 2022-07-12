Таринкот, Афганистан, , 10:48 — REGNUM В результате наводнения в афганской провинции Урузган погибли по меньшей мере 24 человека, ещё несколько получили ранения в уездах Ченарто, Урузган Хас и Чахаре Урузган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

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Среди жертв наводнения есть женщины и дети, но их точное количество пока неизвестно.

Помимо человеческих жертв, также погибло некоторое количество домашнего скота, уничтожены сады, сельхозугодья и дома. Количество разрушенных домов в уезде Ченарто достигает 300.

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Власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что люди в пострадавших от наводнения уездах нуждаются в срочной помощи.

Следует отметить, что в последнее время наводнения в ряде провинций уничтожили сотни гектаров сельскохозяйственных угодий и садов.