Из-за наводнения в афганском Урузгане погибли 24 человека
Таринкот, Афганистан, 12 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В результате наводнения в афганской провинции Урузган погибли по меньшей мере 24 человека, ещё несколько получили ранения в уездах Ченарто, Урузган Хас и Чахаре Урузган. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Среди жертв наводнения есть женщины и дети, но их точное количество пока неизвестно.
Помимо человеческих жертв, также погибло некоторое количество домашнего скота, уничтожены сады, сельхозугодья и дома. Количество разрушенных домов в уезде Ченарто достигает 300.
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Власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что люди в пострадавших от наводнения уездах нуждаются в срочной помощи.
Следует отметить, что в последнее время наводнения в ряде провинций уничтожили сотни гектаров сельскохозяйственных угодий и садов.