Новая Каховка, 12 июля 2022, 10:46 — REGNUM Шесть детей извлекли из-под завалов дачных домов после удара боевиков ВСУ по Новой Каховке, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Леонтьев добавил, что семь человек на данный момент числятся пропавшими без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонтьев рассказал, что число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка из американских РСЗО HIMARS увеличилось до семи человек.
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