Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Шесть детей извлекли из-под завалов дачных домов после удара боевиков ВСУ по Новой Каховке, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Только что извлекли из-под завалов шесть детей», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Леонтьев добавил, что семь человек на данный момент числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонтьев рассказал, что число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка из американских РСЗО HIMARS увеличилось до семи человек.

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