Токио, , 10:45 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида не обладает необходимым «политическим капиталом», чтобы продавить пересмотр послевоенной конституции страны, несмотря на убедительную победу на последних выборах в верхнюю палату парламента, сообщает 12 июля CNBC.

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Правящая Либерально-демократическая партия Кисиды и ее партнер по коалиции «Комэйто» добились парламентского большинства на выборах 10 июля. Победа Кисиды означает, что он получил достаточный контроль над обеими палатами, чтобы предложить поправки к конституции.

Однако в ближайшее время премьер-министр вряд ли сделает какие-либо реальные шаги в этом направлении, считает старший научный сотрудник по Азии аналитического Центра американского прогресса Тобиас Харрис.

«Учитывая инфляцию, учитывая, что показатели Кисиды — его рейтинг одобрения — падал в течение всей кампании… он не будет чувствовать, что у него есть такой политический капитал», — заявил Харрис в программе CNBC 12 июля.

«Также не стоит забывать, что он собирается использовать оставшуюся часть года для крупного обновления политики национальной безопасности. Предстоят большие дебаты по поводу оборонного бюджета на следующий финансовый год. И остается вопрос, как привлечь оппозиционные партии», — добавил он.

По мнению Харриса, ЛДП всегда давала понять, что не будет форсировать поправки к конституции, пока все партии не будут согласны, потому что иначе она рискует проиграть референдум по этому вопросу.

«Но если не будет выигран референдум, не будет пересмотра [конституции]», — объяснил аналитик.

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