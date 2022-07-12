Хабаровск, 12 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Опыт центра инжиниринга по поиску поставщиков из Комсомольска-на-Амуре отметили на Всероссийском форуме «Импортозамещение», который прошёл в Красноярске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Проект «Формирование поставщика первого уровня для крупных предприятий и выстраивание его цепочки поставщиков» стартовал в сентябре 2021 года. Уж к началу 2022 года инжиниринговая компания ООО «Композит ДВ» из Комсомольска-на-Амуре начала получать регулярные заказы на реверс-инжиниринг необходимых деталей и узлов от крупных компаний.

За первую половину 2022 года объем заказов крупных компаний превысил сумму 7,9 млн рублей. Из них импортозамещающей продукции было произведено на 1,4 млн рублей.

«Хабаровский край в этом году продемонстрировал очень интересный и важный опыт в выстраивании эффективных схем взаимодействия крупного и малого бизнеса. Мы изучим, как региональный центр инжиниринга смог реализовать свою идею, а далее попробуем масштабировать эту практику на другие субъекты страны», — сказала председатель комитета по развитию региональных центров инжиниринга Союза ИТЦ России, эксперт Минэкономразвития РФ Наталья Кириллова.

Как сообщало ИА REGNUM, российские компании активно замещают европейское и американское оборудование на произведенное в Азии.