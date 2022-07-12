Красноярск, , 10:42 — REGNUM Прокуратура направила в суд уголовное дело о нанесении 51-летней женщине побоев на автомобильной парковке в Центральном районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в прокуратуре Красноярского края.

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По версии обвинения, 64-летний красноярец на автомобиле решил со второго ряда съехать с кольца по ул. Караульная — Шахтеров — 9 мая. В этом момент ему перегородила путь женщина, двигавшаяся на автомобиле по крайней правой полосе по кольцу. Мужчина посчитал, что женщина нарушает правила дорожного движения, не может проехать прямо мимо съезда. Он создал аварийную ситуацию, однако ДТП удалось избежать.

Злоумышленник, не довольный поведением женщины, проехал за ней до остановки около автомобильной парковки на ул. Подзолкова. Он подошёл к её автомобилю и нанес ей несколько ударов кулаком по лицу и телу. После этого красноярец скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, продавец круглосуточного магазина, избивший молодую петербурженку за жалобу на ночной шум, стал фигурантом уголовного дела о побоях.

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