Челябинск, 12 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали гражданина, который совершил три кражи из одного дома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Под подозрение попал гражданин 1988 года — неработающий и ранее уже судимый. Из дома женщины 1977 года рождения он вынес перфоратор, металлический смеситель, иконы, 70 стеклянных бутылок с этиловым спиртом, медная златоустовская гравюра «Урал», а также коробки с обувью, четыре старинных утюга и т.д.

Дом женщина использовала как склад. Размер причинённого ей ущерба превысил 460 тыс. рублей. Похищенное подозреваемый продал.