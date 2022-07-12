Воронеж, , 10:41 — REGNUM Маршрутный автобус сбил пешехода на переходе в Центральном районе Воронежа вечером 12 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 18:00 на улице Ломоносова, в районе детской областной больницы. Установлено, что водитель автобуса ГАЗель маршрута №47 сбил 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший с травмами был госпитализирован. Полиция начала проверку по факту аварии.

Всего за 11 июля, по данным ГУ МВД по Воронежской области, в регионе произошло 122 автоаварии, десять человек получили травмы.