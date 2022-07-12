Петергоф, Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Петергофе иномарку разорвало пополам после удара об столб, водитель погиб на месте, сообщили 12 июля ИА REGNUM в дорожной полиции Петербурга.

t. me/Megapolisonline ДТП

ДТП произошло около 07:28 мск 12 июля на Санкт-Петербургском шоссе, 109. По неизвестным причинам водитель автомобиля Honda не справился с управлением и наехал на фонарный столб.

«Водитель иномарки скончался от полученных повреждений на месте происшествия. На месте работают сотрудники, скорая и МЧС», — добавил собеседник агентства.