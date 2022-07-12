Москва, 12 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Малый бизнес в России в условиях санкций получил шанс на большую роль, нежели раньше. Об этом ИА REGNUM заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Tatarstan.ru Борис Титов

«Санкции — это, разумеется, испытание на прочность для нашей экономики. Но это одновременно и шанс для малого бизнеса. Думаю, что в ближайшие месяцы он начнет играть большую роль, чем прежде», — сказал Титов.

По его словам, причины сложившейся ситуации просты: «Во-первых, поиск обходных путей для импорта заставляет импортеров становиться более «дробными», менее заметными для постороннего глаза. То есть, существовать в форме малых компаний. Малый бизнес — эластичный и мобильный. Он способен найти новые ниши для запрещенного импорта. И с логистикой разберется быстрее, потому что крупные компании более неповоротливые».

Вторым пунктом Титов назвал тот факт, чт о для малого бизнеса открываются новые ниши «в том, что раньше было принято называть импортозамещением»: «Будет возрождаться экономика простых вещей, МСП будет не только продавать, но и производить. Кроме того, от правительства к осени ждут программы организации производственных кластеров — а это всегда объединение МСП в рамках одного производственного цикла».

Омбудсмен уточнил, что падение розничного спроса сейчас фактически удалось приостановить: «Сократились, конечно, продажи автомобилей и жилья, но другие статьи расходов понемногу восстанавливаются. И все, что надо бизнесу — это, в первую очередь, не мешать. Он может развиваться в легальном поле, а может и в тени. Какой вариант более выгоден для государства? Должно быть выгодно, безопасно, удобно».

Титов отметил, что проверки сильно урезали, но осталось разобраться с отчетностью: «С дополнительными регуляторные историями — вроде лицензирования. Почему, например, нельзя индивидуальным предпринимателям заниматься подакцизными товарами? Мы же в результате имеем в провинции, в маленьких городках и селах огромный теневой рынок алкоголя, потому что торгую там сплошь ИП, а получить лицензию на продажу алкоголя они не могут».

Он выразил уверенность в необходимости упрощённых налогов и дешёвых кредитов: «Государство что-то делает, но эти программы носят урезанный характер. Вся программа льготного кредитования — 450 млрд рублей за год. Немало, но это лишь тринадцатая часть от общего портфеля кредитов МСП — 6 трлн в год. Страховые взносы снизили до 15% с превышения МРОТ, а надо бы снизить для всего объема зарплат. Чем активнее МСП у нас будет прибавляться, тем больше шанс смягчить влияние санкционного кризиса».