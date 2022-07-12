Сидней, Австралия, 12 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 12 июля стало известно, что правительство штата Новый Южный Уэльс и федеральное правительство Австралии приняли решение о дополнительном финансировании, чтобы помочь в ликвидации последствий наводнения в регионе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

Новый пакет финансирования включает гранты на восстановление производственной деятельности для производителей первичной продукции (до 75 000 долларов каждому).

Малый бизнес и некоммерческие организации будут иметь право на получение грантов на восстановление в размере до 50 000 долларов.

Гранты в размере 1 миллиона долларов будут предоставлены 37 пострадавшим районам местного самоуправления.

«Последние наводнения разрушили дома, предприятия и средства к существованию в Новом Южном Уэльсе, и я очень рад, что мы осуществляем очень тесное сотрудничество», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз на пресс-конференции.