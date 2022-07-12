Новосибирск, 12 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Новосибирское управление Росимущества приняло в казну России перрон и летное поле аэропорта «Толмачёво». Об этом сообщили в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.

A.Savin Аэропорт «Толмачево»

Отмечается, что объекты в ближайшее время будут закреплены за администрацией гражданских аэропортов, подведомственной Росавиации.

«Закрепление объектов за администрацией создаёт необходимые условия для реконструкции комплекса взлётно-посадочной полосы аэропорта «Толмачёво». Предполагается федеральное финансирование этой работы в 2025–2030 годах в размере 34,32 млрд рублей благодаря федеральному проекту комплексной программы развития магистральной инфраструктуры России», — прокомментировал генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич.