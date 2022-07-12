Канберра, 12 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. 12 июля министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступила на пресс-конференции перед своим отбытием на Форумом тихоокеанских островов на Фиджи. О главных тезисах министра сообщили журналисты телеканала Nine News.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

В частности, в центре внимания оказалось высказывание Вонг о степени сотрудничества Австралия с США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Точка зрения, которую мы последовательно излагали нашему стратегическому союзнику, заключается в важности развития в этом регионе, важности климата в этом регионе, действиях по охране климата», — сказала Вонг, назвав изменение климата «вызовом номер один для национальной безопасности и экономики, с которым сталкивается весь регион».

Вонг также попросили прокомментировать, почему на Форум тихоокеанских островов на Фиджи не был приглашен Китай. Министр ответила, что причиной всему география Земли, поэтому Китай не является членом форума, в котором принимают участие исключительно островные государства Тихого океана.