Москва, 12 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В 2022 году цена свинины на внутреннем рынке России может сильно понизиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Stuart Webster Свинина

«Ожидается, что по итогам 2022 года производство свинины в России вырастет на 4%. Возможность ее экспорта снизилась практически на четверть (23%), а закупки мяса Китаем и Вьетнамом практически обнулились. Избыточный объём (50 тыс. тонн) может оказаться на внутреннем рынке, что является мощным фактором снижения цен. И эта ситуация не будет разрешена ни к августу, ни к сентябрю», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какие цены на продукты питания ждут жителей РФ осенью 2022 года.