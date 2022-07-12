Луганск, 12 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Украинские боевики нанесли удар по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщил 12 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По предварительной информации, ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по населенному пункту Стаханов, район 10-й школы. Спасатели и медики выехали на место удара», — написал он в телеграм-канале.

Марочко добавил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 июля украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.

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