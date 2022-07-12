Ярославль, 12 июля 2022, 10:42 — REGNUM В Ярославской области за полгода автобусы 46 рад попадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД управления МВД России по Ярославской области.
Всего авариях пострадали 62 человека и ещё 4 скончались. Из 46 ДТП 23 случились по вине водителей автобусов. При этом за 6 месяцев мероприятия по надзору за общественным транспортом проводились более 500 раз.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец мая 2022 года, согласно статистике полиции, общее количество аварий с участием автобусов было существенно меньше — 33 ДТП, в которых погиб 1 человек и пострадало 42 ярославца.
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