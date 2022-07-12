Горно-Алтайск, 12 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Студент Горно-Алтайского государственного университета Роман Жданов установил новый мировой рекорд по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Правительство Республики Алтай Пловец-паралимпиец Роман Жданов

Рекорд был зафиксирован в открытом кубке Белоруссии. Роман Жданов стал победителем в трёх дисциплинах — 50 метров брассом, 150 метров комплексным плаванием, 50 метров на спине.

«На дистанции 50 метров спортсмен проплыл брассом быстрее своего же рекорда, установленного на Паралимпийских Играх в Токио. На этот раз его результат составил 46,46 секунды», — отметили в правительстве.