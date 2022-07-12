Канберра, 12 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза 12 июля во время пресс-конференции спросили, справедливо ли то, что временно нанятые работники, вынужденные изолироваться из-за COVID-19, остаются без доходов в связи со сворачиванием выплат от правительства. Ответ премьер-министра страны передал телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Мы унаследовали это решение, которое было принято еще бывшим правительством, мы также унаследовали от него долг в размере 1 триллиона долларов … Есть целый ряд вещей, которые мы хотели бы сделать, но мы намерены нести финансовую ответственность», — заявил Альбаниз.

Относительно ковид-ограничений Альбаниз призвал людей следовать рекомендациям органов общественного здравоохранения.

«Если люди не могут социально дистанцироваться, то рекомендуется носить маски, например, в общественном транспорте … Если вы имеете право на повторную прививку, сделайте ее», — сказал Альбаниз.

Он также добавил, что 12 июля ему сделают четвертую прививку от COVID-19.