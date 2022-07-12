Чита, 12 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Забайкалье с печальным итогом завершились поиски жителя Читы Романа Куркина, который 2 июля 2022 года на мотоцикле выехал из Читы в сторону озера Арахлей, расположенного в Читинском районе Забайкалья, и пропал без вести. Как сообщает 12 июля СУ СК РФ по региону, 11 июля 2022 года в ходе поисковых мероприятий с вертолета было обнаружено тело мужчины.

Мэрия Читы Мотоциклист Роман Куркин

После дательного осмотра места происшествия внешних телесных повреждений, а также других признаков, указывающих на криминальный характер смерти байкера, не выявлено. В одежде обнаружены документы на имя Романа Куркина. Сегодня родственники Куркина опознали его тело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье штаб поисков мотоциклиста Романа Куркина, пропавшего неделю назад в районе Дворцов, запросил усиленной помощи добровольцев на 9–10 июля.

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