Москва, 12 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России купирована возможность распространения оспы обезьян и все, кто был в контакте с первым заразившимся ею жителем РФ, находятся под наблюдением врачей. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Обезьяна

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Также указывается, что заболевший оспой обезьян гражданин РФ, который ранее вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, болезнь протекает у него в лёгкой форме.

«Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что проводить оценку потенциально опасных мировых разработок в сфере генной инженерии следует Минобрнауки.