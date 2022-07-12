Краснодар, 12 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Решением арбитража Краснодарского края по иску Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» на судно под флагом Камеруна, стоящее в порту Туапсе, были наложены обеспечительные меры — арест и запрет выдавать разрешение на выход из порта. До 20 июля 2022 года ФГБУ «Морспасслужба» должно подать иск о взыскании спасательного вознаграждения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Regalacademy.org Суд

18 июня 2022 года теплоход Lider Bulut, который шёл из турецкого порта Самсун в Туапсе, сел на мель и терпел бедствие. В рефрижераторах судна находилось около 2,2 тыс. тонн скоропортящегося груза (фруктов). ФГБУ «Морспасслужба», получив от инспекции госпортнадзора запрос от судна, направило к нему свои суда «Валерий Барский и «Водолаз-31». Вокруг теплохода установили боновые заграждения, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов. 19 июня от агентирующей судно компании «Вереск» поступила заявка на проведение аварийно-спасательных операций, в которой гарантировалась их оплата. Позднее также был запрос на дополнительные услуги. 30 июня в адрес судовладельцев — YELLOW ROSE SHIPPING LIMITED (Маршалловы острова) было подано требование об уплате за услуги 65 млн рублей, но ни оплаты, ни ответа на него не поступило.

Морспасслужба обратилась в суд с заявлением о временном аресте, чтобы за время рассмотрения иска о взыскании долга, судно не покинуло порт.

Суд наложил арест и обязал госведомство до 20 июля 2022 года предоставить «доказательства подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты предварительные обеспечительные меры».