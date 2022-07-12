Новосибирск, 12 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Сквозной темой IX международного форума технологического развития «Технопром», который пройдёт в Новосибирске, станет технологический суверенитет и устойчивое развитие Росиии. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Анна Алябьева ИА REGNUM «Технопром-2018»

В рабочей версии программы форума уже запланировано 160 мероприятий.

«Сегодня и деловая, и выставочная части «Технопрома» верстаются полным ходом. В числе самых активных организаторов форума — Министерство науки и высшего образования России, оно не только участвует в разработке деловой программы, но и самостоятельно готовит ряд мероприятий, — сказал на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Один из наших основных замыслов, который хотим воплотить на «Технопроме», — показать всё многообразие институтов развития, институтов и инструментов поддержки инноваций, трансфера технологий и результатов исследований».

Отмечается, что впервые «Технопром» пройдёт в формате российской научно-технологической недели.