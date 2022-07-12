Канберра, , 10:37 — REGNUM Федеральное правительство Австралии постановило усилить меры безопасности во всех аэропортах страны, принимающих международные рейсы. Речь идет о мероприятиях по обеспечению биобезопасности, о чем 12 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Власти Австралии всерьез намерены предотвратить возможное распространение ящура в стране. Болезнь, которая может уничтожить отрасль животноводства в Австралии, недавно была обнаружена на Бали.

Министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт постановил, что каждый рейс из Индонезии теперь будет подвергаться усиленным проверкам. Также было приказано увеличить численность в аэропортах специально обученных собак, которые по запаху могут распознать ящур.

«Мы знаем, насколько это серьезно, и мы полны решимости остановить его проникновение в нашу страну», — сказал Уотт на пресс-конференции.