Москва, 12 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов обратился к актёру Крису Пратту в своих соцсетях с предложением сыграть в сиквеле боевика «Особо опасен» (Wanted). Он опубликовал пост в личном Twitter-аккаунте.

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

«Wanted 2?», — коротко написал Бекмамбетов, добавив к твиту видео, на котором показаны данные о том, что фильм «Особо опасен» вошёл в ТОП-10 самых просматриваемых картин Netflix в период с 4 по 10 июля 2022 года и занял шестую строчку. Крис Пратт пока не ответил на предложение режиссёра.

ИА REGNUM напоминает, что боевик Бекмамбетова «Особо опасен» вышел в 2008 году. Крис Пратт сыграл в нём друга главного героя Уэсли Гибсона (Джеймс МакЭвой), который увёл его девушку (Кристен Хагер).