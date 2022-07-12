Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Представители американских силовых структур заявили, что правительству США следует вновь рассмотреть процесс вывода международных сил из Афганистана.

США — Афганистан

NBC News сообщило, что Совет национальной безопасности США призвал министерство обороны страны и Госдепартамент США пересмотреть процесс вывода войск из Афганистана во избежание повторения допущенных ошибок.

Сообщается, что это расследование началось в то время, когда советники президента США Джо Байдена по безопасности хотят ещё раз сосредоточиться на вопросе ухода из Афганистана, который вызвал волну критики в адрес администрации нынешнего главы Белого дома.

«По результатам расследования в следующем месяце у нас будет возможность признать заслуги и жертвы тех, кого мы потеряли, а также множество жизней, которые мы спасли», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Представители службы безопасности отметили, что совместное расследование Госдепартамента и министерства обороны будет включать секретную информацию, которая может быть обнародована и представлена в конгрессе.

Представители американских спецслужб заявили, что после ухода из Афганистана ведётся работа над созданием более прочной стратегической базы для борьбы с любой террористической угрозой. По их словам, США продолжают помогать эвакуировать тех, кого обязались эвакуировать.

Америка вновь акцентирует внимание на выводе своих сил из Афганистана, которые покинули страну в 2021 году на основании договорённости между США и группировкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, в результате чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.