Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров рейтинга по количеству обанкротившихся компаний в первом полугодии 2022 года, сообщает 12 июля Федресурс.

Sam Yurface Банкротство

Как следует из отчета по банкротству в России, количество открытых конкурсных производств в первом полугодии выросло на 5,6% к аналогичному периоду 2021 года, а наблюдений — упало на 15,0%. При этом, несмотря на действующий с 1 апреля мораторий, во втором квартале 2022 года количество открытых конкурсных производств выросло на 4,8% ко второму кварталу 2021 года. При этом число введенных судами наблюдений упало на 23,7%, а количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве упало в 8,1 раз.

Среди регионов в первом полугодии 2022 года лидировали по числу компаний-банкротов Москва (+13,4%), Московская область (+21,8%) и Петербург (+4,7%). Отметим, что количество физических лиц, признанных банкротами в первом полугодии, составило 121 313 человек, что на 37,8% больше, чем в прошлом году. Из них во втором квартале 67 133 человек стали банкротами, что на 41,4% больше чем в аналогичный период 2021 года.

В Северной столице банкротами в первом полугодии стали 4822 физических лиц и индивидуальных предпринимателей (+26,1%), а также 420 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (+4,7%).