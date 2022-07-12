Канберра, 12 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Свежая статистика Австралийского статистического бюро показывает, что снятие ковид-ограничений как на континенте, так и во всем мире, продолжает оказывает позитивное влияние на восстановление рынка международных авиаперевозок. Об 12 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

После отмены карантинов, требований о сертификатах вакцинации и прочих ограничений, число австралийцев, желающих отправиться за австралийский континент, растет. То же самое можно сказать и тех, кто, наоборот, хочет прибыть в Австралию.

В Австралийском бюро статистики сообщили, что в мае текущего года в Австралию прибыли 650 520 человек, что соответствует ежемесячному приросту в 76 590 человек.

При этом из страны вылетели 659 860 человек. Ежемесячный прирост составил 53 150 человек.