Канберра, 12 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Жители Австралии тратят почти на 8% больше, чем в это же время в прошлом году. Однако означает ли это, что за ростом кроется желание потреблять? Ответ на этот вопрос постарались найти журналисты телеканала NineNews.

Ashton 29 Аделаида, Австралия

Не совсем, отмечают журналисты, ссылаясь на аналитиков из Австралийского статистического бюро. Как оказалось это вовсе не означает, что австралийские домохозяйства тратят больше по причине растущих потребностей.

По данным Австралийского статистического бюро, наибольший рост уровня потребления был зафиксирован в сфере услуг. В том числе речь идет о расходах на транспорт, услуги которого стали дороже именно из-за повышения цен на бензин.

Однако, отмечают журналисты, не все так однозначно. Статистики тут же указывают на тот факт, что расходы на гостиницы, кафе и рестораны, а также на отдых и культуру выросли более чем на 10%, что означает, что австралийцы потребляют больше в тех сферах, расходы на которые можно сокращать по мере необходимости.