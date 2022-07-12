Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Все хозяйства Ростовской области подключились к уборочной страде. Хлеборобы собрали более 4,2 млн тонн зерна нового урожая, в том числе более 3,7 млн тонн озимой пшеницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Урожай Donland.ru

«Хозяйствами региона обмолочено уже более 1 млн гектаров, или более 30% от общих уборочных площадей. Средняя урожайность — 39,9 центнера с гектара, что на 11% превышает прошлогодние показатели. Выпавшие накануне местами осадки немного приостановили работы, но в то же время они помогают сформировать необходимые запасы влаги для урожая поздних сельхозкультур», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Лидируют по темпам уборки аграрии Зимовниковского (93,5 тыс. гектаров), Сальского (67,5 тыс. гектаров) и Зерноградского (53 тыс. гектаров) районов.