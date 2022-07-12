Брисбен, Австралия, 12 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения штата Квинсленд (третий по численности населения штат Австралии) Иветт Дат 12 июля на пресс-конференции заявила, что местные больницы снова перегружены из-за растущего числа пациентов, госпитализированных с гриппом или COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Дат сказала, что в настоящее время на больничных койках находится столько же пациентов с COVID-19, сколько в разгар пандемии в этом году.

«Мы ожидаем, что эти цифры будут расти», — сказала она.

Она также отметила, что в настоящее время 2 311 медицинских работников не могут выйти на работу из-за заражения коронавирусом, что создает дополнительную нагрузку на оставшийся медперсонал.