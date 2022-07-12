Реж, Свердловская область, 12 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Режевском городском округе Свердловской области возбуждено уголовное дело после вырубки деревьев на территории коллективных садов «Дары Урала». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Дело завела полиция.

Основанием для возбуждения дела стали результаты прокурорской проверки. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.