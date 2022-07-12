Великий Новгород, , 10:32 — REGNUM Новгородская область оценивает последствия непогоды, обрушившейся на регион в ночь на 12 июля. Жители региона в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в социальной сети «ВКонтакте» делятся фотографиями града и поваленных деревьев.

Поваленное дерево Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным очевидцев, дорога на Малую Вишеру оказалась непроходимой и из-за поваленных деревьев. Пострадавших не было. Оперативная группа работала участке для возобновления движения: расчищала путь, распиливала упавшие стволы.

Фотографиями крупного града размером с куриной яйцо поделилась Виктория Ф. Она отметила, что опасное погодное явление прошло в Крестцах. Девушка впервые увидела град такой величины.

Юрий Д. сообщил, что вечером в Приильменье, в деревне Курицко, отключили свет. На время его включили, а затем он вновь пропал.

При этом, согласно сводке ГУ МЧС по Новгородской области, в течение суток не произошло чрезвычайных ситуаций, как и аварий на объектах ЖКХ или перебоев энергоснабжения.