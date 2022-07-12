Москва, , 10:26 — REGNUM Минфин РФ проведёт оценку необоснованных расходов крупных государственных компаний, в том числе автопарк класса «люкс» и траты на аренду помещений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Данные рекомендации одобрены рабочей группой при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что цель проверки — поиск необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, которые работают в том числе с привлечением денежных средств из федерального бюджета.