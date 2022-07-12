Кемерово, , 10:27 — REGNUM Жителя кузбасского Прокопьевска будут судить за растрату денег опекаемых сестёр. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Выяснилось, что 25-летний кузбассовец с января по август 2020 года снимал с банковского счёта деньги, предназначенные на содержание 15- и 17-летней опекаемых двоюродных сестёр. После смерти их родителей он оформил опеку. При этом девочки жили с бабушкой на её пенсию и стипендию старшей сестры. Деньги сестёр мужчина тратил на свои нужды. В общей сложности он растратил около 701 тысячи рублей.

Отмечается, что мужчина скрывался от правоохранителей, его объявляли в федеральный розыск. Осенью 2021 годаон был задержан в Сочи. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.