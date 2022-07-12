Петропавловск-Камчатский, , 10:26 — REGNUM В районах Камчатки в минувшие выходные 9 и 10 июля были побиты рекорды температур воздуха июля, сообщило ИА «Кам 24» со ссылкой на руководителя отдела метеопрогнозов Камчатгидрометцентра Анну Приходько.

Жара 34.mchs.gov.ru

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Синоптики рассказали, что тепло в край пришло с Хабаровского края. Самыми теплыми днями стали прошедшие выходные. В столице региона воздух прогрелся до +29 градусов, но рекорд не побит. Самый теплый день июля был зафиксирован в Петропавловске-Камчатском в 2021 году, когда столбики термометров поднялись до +30 градусов.

А вот в селе Мильково тепловой рекорд в выходные был побит — воздух прогрелся до +33 градусов. Аналогичная картина в посёлке Пионерском и селе Пущино — столбики термометров поднялись до +32 и +35 градусов соответственно.

Сообщается, что жара в районах Камчатки спала — воздух охладился водами Охотского моря и Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная жара обрушилась на Францию ​​на этой неделе, что заставило синоптиков и метеорологов опасаться сильной жары 2003 года.