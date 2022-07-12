Канберра, , 10:28 — REGNUM Финансовый аналитик Луи Шуман, управляющий директор сайта брокеров Forex Suggest, настаивает, что крупнейший крах в истории криптовалют, в результате которого биткоин резко потерял две трети своей стоимости в этом году, был неизбежен. Об этом он рассказал в интервью австралийскому телеканалу Nine News 12 июля.

Криптовалюта Bitcoin.com

Ранее Шуман предсказал, что жестокий спад убьет до 90% всех криптопроектов.

К ноябрю прошлого года, после девятимесячного периода стремительного роста, биткоин достиг исторического максимума в 68 000 долларов США. 12 июля биткоин торгуется возле отметки чуть менее 20 000 долларов.

«Это процесс очистки … Но это также дает огромную возможность для многих лиц, не обладающими криптомонетами, впервые выйти на рынок криптовалют … Сейчас удача благоволит смелым на крипторынке», — сказал Шуман.

«Стоит отметить, что различные монеты, включая биткоин, были сильно раздуты за последние два года, поэтому такой грандиозный крах должен был произойти», — добавил эксперт.