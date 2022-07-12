Канберра, 12 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Финансовый аналитик Луи Шуман, управляющий директор сайта брокеров Forex Suggest, настаивает, что крупнейший крах в истории криптовалют, в результате которого биткоин резко потерял две трети своей стоимости в этом году, был неизбежен. Об этом он рассказал в интервью австралийскому телеканалу NineNews 12 июля.

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Ранее Шуман предсказал, что жестокий спад убьет до 90% всех криптопроектов.

К ноябрю прошлого года, после девятимесячного периода стремительного роста, биткоин достиг исторического максимума в 68 000 долларов США. 12 июля биткоин торгуется возле отметки чуть менее 20 000 долларов.

«Это процесс очистки … Но это также дает огромную возможность для многих лиц, не обладающими криптомонетами, впервые выйти на рынок криптовалют … Сейчас удача благоволит смелым на крипторынке», сказал Шуман.

«Стоит отметить, что различные монеты, включая биткоин, были сильно раздуты за последние два года, поэтому такой грандиозный крах должен был произойти», добавил эксперт.