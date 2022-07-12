* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Кабул взаимодействует с рядом стран и хочет официальных отношений с международным сообществом. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил, что Кабул выполнил условия для признания.

«Исламский Эмират взаимодействует и поддерживает отношения со многими странами, и мы хотим выйти на новый этап, где начинаются официальные отношения с международным сообществом и другими странами», — указал он.

Следует отметить, что создание инклюзивного правительства, соблюдение прав человека, особенно прав женщин, борьба с террористическими группами, недопущение использования территории Афганистана против других стран, являются одними из условий признания международным сообществом временного правительства Афганистана. То, что, по мнению мирового сообщества, ещё не реализовано.