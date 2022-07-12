Белгород, 12 июля 2022, 10:35 — REGNUM Музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest впервые пройдёт на открытых площадках Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Традиционный музыкальный праздник все предыдущие 10 лет проходил в стенах Белгородской филармонии. В 2022 году решено устроить несколько площадок для выступления — на Соборной площади, улице 50-летия Белгородской области и парке Победы.
Фестиваль пройдёт с 26 по 28 августа. В Белгороде запланировано выступление единственного в мире фортепианное трио Bel Suono, Олега Газманова с симфоническим оркестром, группы Uma2rman, хора имени М. Е. Пятницкого и многих других.