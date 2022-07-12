Белгород, 12 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest впервые пройдёт на открытых площадках Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Традиционный музыкальный праздник все предыдущие 10 лет проходил в стенах Белгородской филармонии. В 2022 году решено устроить несколько площадок для выступления — на Соборной площади, улице 50-летия Белгородской области и парке Победы.

«Сегодня как никогда возросла значимость проведения такого события. Человек не может постоянно находиться в стрессе, ему нужна эмоциональная разрядка и приобщение к высокой культуре. Любой праздник и фестивальное движение крайне позитивно воспринимаются белгородцами, особенно в сегодняшних реалиях. Главное для нас сейчас — вопрос безопасности, мы все прекрасно понимаем», — считает глава региона.

Фестиваль пройдёт с 26 по 28 августа. В Белгороде запланировано выступление единственного в мире фортепианное трио Bel Suono, Олега Газманова с симфоническим оркестром, группы Uma2rman, хора имени М. Е. Пятницкого и многих других.