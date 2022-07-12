Канберра, 12 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Кризис очередей в аэропортах Австралии будет только усугубляться, поскольку тысячи людей собираются совершить перелеты в преддверии начала серии матчей по игре в регби 13 июля. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Из-за огромного пассажиропотока, который обрушился на аэропорты и авиакомпании после двух лет «ковидного» затишья, некоторые перевозчики начали отменять рейсы. На прошлой неделе авиакомпания Virgin отменила 15% своих рейсов по всей Австралии, что затронуло тысячи пассажиров в период школьных каникул. А перевозчик Qantas отменил 7% рейсов.

Критичность ситуации доказывается еще и тем фактом, что почти половина всех внутренних рейсов в Австралии совершается с опозданием, что вызывает задержки и сбои в работе людей по всей стране.

В продолжающемся беспорядке обвиняют нехватку персонала, сезон грипп и COVID-19, поскольку авиакомпании и аэропорты продолжают процесс перезагрузки после двухлетнего перерыва.