Москва, , 10:23 — REGNUM Создать государственный либо частно-государственный сервис, или агентство по оказанию населению услуг в сфере международного туризма предложил главе Ростуризма Зарине Догузовой депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

Виталий Милонов Assembly.spb.ru

На фоне санкций со стороны недружественных стран западные компании и сервисы ушли из России, отмечается в письме парламентария, сообщает RT. В этой связи сектор зарубежного отдыха представляет собой перспективное направление для организации новых предприятий по оказанию подобных услуг.

«Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах», — говорится в тексте обращения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, закрепляющий в действующем законодательстве понятие этнокультурного туризма.

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