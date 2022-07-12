Мелитополь, Украина, , 10:23 — REGNUM Попытку наступления предприняли в Запорожской области киевские боевики, которые бежали, встретив жёсткий отпор. Об этом 12 июля рассказал член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил Рогов, слова которого приводит РИА Новости, на протяжении последнего времени на запорожском направлении наблюдается активизация вооружённых украинских формирований.

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал член главного совета администрации региона.

При этом он уточнил, что, хотя административный центр области — город Запорожье — всё ещё контролируют украинские нацисты, он не сомневается в его освобождении.

«В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки пересекли более 18,5 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины.