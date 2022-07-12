Мелитополь, 12 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Попытку наступления предприняли в Запорожской области киевские боевики, которые бежали, встретив жёсткий отпор. Об этом 12 июля рассказал член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как отметил Рогов, слова которого приводит РИА Новости, на протяжении последнего времени на запорожском направлении наблюдается активизация вооружённых украинских формирований.

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал член главного совета администрации региона.

При этом он уточнил, что, хотя административный центр области — город Запорожье — всё ещё контролируют украинские нацисты, он не сомневается в его освобождении.

«В Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки пересекли более 18,5 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины.