Сеул, , 10:25 — REGNUM Остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи продолжает расти третий месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июня 2022 года задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$808 млрд), что на 300 млрд вон (~$228 млн) больше, чем в мае того же года.

Эксперты отмечают, что остаток непогашенных кредитов вырос из-за спроса на ипотечное кредитование.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 1,4 трлн вон (~$1,06 млрд), до 789,1 трлн вон (~$600,3 млрд), а остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 1,2 трлн вон (~$912 млн), до 270,4 трлн вон (~$205,7 млрд).