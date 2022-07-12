Сеул, 12 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи продолжает расти третий месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июня 2022 года задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$808 млрд), что на 300 млрд вон (~$228 млн) больше, чем в мае того же года.

Эксперты отмечают, что остаток непогашенных кредитов вырос из-за спроса на ипотечное кредитование.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 1,4 трлн вон (~$1,06 млрд), до 789,1 трлн вон (~$600,3 млрд), а остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 1,2 трлн вон (~$912 млн), до 270,4 трлн вон (~$205,7 млрд).