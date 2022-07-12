Канберра, 12 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. C 12 июля всем жителям Нового Южного Уэльса и Виктории, которые суммарно составляют более половины населения Австралии, рекомендуется повторно проверить себя на коронавирус через четыре недели после заражения вирусом. При этом медицинские власти предупреждают, что им можно снова заразиться всего через месяц, передает телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 июля министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс и министерство здравоохранения штата Виктория пересмотрели период повторного заражения с 12 недель до четырех недель в соответствии с рекомендациями Главного комитета по охране здоровья Австралии.

Изменения происходят на момент, когда в Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 10 806 новых положительных случаев и еще 20 смертей от COVID-19, а в Виктории зарегистрировано 10 627 положительных случаев и еще 16 смертей.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Австралии, по всей видимости, ухудшается. Причиной этому является распространение подштаммов «Омикрона» BA.4 и BA.5.